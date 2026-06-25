Кюрасао — Кот-д'Ивуар: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар.

Ставка: победа Кот-д’Ивуара с форой (-2) за 1.80.

«В группе E сборная Кюрасао со своим замечательным вратарём Элоем Ромом будет играть против сборной Кот-д’Ивуара. Ивуарийцы на втором месте: у них победа над Эквадором и поражение от Германии, причём очень обидное поражение — с голом в компенсированное время. Очень приятное впечатление оставляет Кот-д’Ивуар. Это мощная, крепкая, быстрая команда, очень современный коллектив.

И мне кажется, всё то, что не залетело в ворота этой замечательной сборной Кюрасао в игре с Эквадором, вполне может залететь здесь. Они уже попраздновали всё. Пришёл король и их поздравил с этим ничейным результатом с Эквадором. Все довольны. В общем, фестиваль продолжается.

Но думаю, на этом матче фестиваль для Кюрасао закончится, как, в общем, и прогнозировалось. Полагаю, Кот-д’Ивуар для решения своей задачи приложит достаточное количество усилий, если не максимум. Им нужно одержать уверенную и безоговорочную победу.

Мой прогноз — победа Кот-д’Ивуара с форой (-2) за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».