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Кюрасао — Кот-д'Ивуар: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2026 по футболу

Кюрасао — Кот-д'Ивуар: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар.

Ставка: победа Кот-д’Ивуара с форой (-2) за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В группе E сборная Кюрасао со своим замечательным вратарём Элоем Ромом будет играть против сборной Кот-д’Ивуара. Ивуарийцы на втором месте: у них победа над Эквадором и поражение от Германии, причём очень обидное поражение — с голом в компенсированное время. Очень приятное впечатление оставляет Кот-д’Ивуар. Это мощная, крепкая, быстрая команда, очень современный коллектив.

Календарь ЧМ-2026

И мне кажется, всё то, что не залетело в ворота этой замечательной сборной Кюрасао в игре с Эквадором, вполне может залететь здесь. Они уже попраздновали всё. Пришёл король и их поздравил с этим ничейным результатом с Эквадором. Все довольны. В общем, фестиваль продолжается.

Но думаю, на этом матче фестиваль для Кюрасао закончится, как, в общем, и прогнозировалось. Полагаю, Кот-д’Ивуар для решения своей задачи приложит достаточное количество усилий, если не максимум. Им нужно одержать уверенную и безоговорочную победу.

Мой прогноз — победа Кот-д’Ивуара с форой (-2) за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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