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Эквадор — Германия: прогноз Константина Генича на игру группы Е ЧМ-2026 по футболу

Эквадор — Германия: прогноз Константина Генича на игру группы Е ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Эквадор — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Эквадора, у которой ещё есть шансы на выход из группы с третьего места или даже со второго — кто знает, может, Кюрасао одолеет ивуарийцев — сразится с Германией. Эквадор пока очень печален в плане реализации — ни одного забитого мяча за две игры с Кот-д’Ивуаром и Кюрасао, один мяч пропустили. Но при этом футбол Эквадор показывает очень-очень приличный, по крайней мере, вопросов именно по качеству игры, мне кажется, к ним особо быть не должно. Вопрос только к КПД, который показывают Валенсия и остальные игроки Эквадора.

Календарь ЧМ-2026

Учитывая, как играет Германия, учитывая, что они уже заняли первое место в группе, наверняка Нагельсман какую-то ротацию произведёт. При этом оборону сборной Германии точно непроходимой не назовёшь. Свой гол Эквадор на этом турнире заслужил, немцы же в атаке действуют очень изящно, очень креативно, очень разнообразно. Поэтому здесь на гол немцев тоже можно закладываться.

Мой прогноз — обе забьют за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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