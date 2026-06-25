Парагвай — Австралия: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Парагвай — Австралия.

Ставка: ничья за 2.10.

«Решающий матч между Австралией и Парагваем за второе место в группе. Австралийцы добротный второй тайм провели со сборной США. Временами они даже переигрывали американцев, где-то им не повезло с неназначенными пенальти в ворота хозяев. Проиграли, ничего не забили. Но с нулевой разницей Австралия подходит к этому очному матчу с Парагваем.

У Парагвая разница мячей отрицательная. Но, в принципе, ничья устраивает и тех, и других. Она выводит тот же Парагвай с третьего места, а Австралия тогда выйдет со второго. Но даже если австралийцы минимально проиграют и останутся с тремя очками, у них будут шансы с такой разницей попасть в восьмёрку лучших третьих команд.

Даже если кто-то и будет на атаку играть в этом матче, вряд ли это получится суперрезультативная игра. Я бы рассмотрел вариант ничьей, потому что она устроит и тех и других. Она идёт за 2.10, букмекеров здесь не обмануть, они всё сами прекрасно понимают. Мне кажется, если ничья и будет, то 1:1, можно рассмотреть точный счёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».