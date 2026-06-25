Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Парагвай — Австралия: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026 по футболу

Парагвай — Австралия: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Парагвай — Австралия.

Ставка: ничья за 2.10.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решающий матч между Австралией и Парагваем за второе место в группе. Австралийцы добротный второй тайм провели со сборной США. Временами они даже переигрывали американцев, где-то им не повезло с неназначенными пенальти в ворота хозяев. Проиграли, ничего не забили. Но с нулевой разницей Австралия подходит к этому очному матчу с Парагваем.

Календарь ЧМ-2026

У Парагвая разница мячей отрицательная. Но, в принципе, ничья устраивает и тех, и других. Она выводит тот же Парагвай с третьего места, а Австралия тогда выйдет со второго. Но даже если австралийцы минимально проиграют и останутся с тремя очками, у них будут шансы с такой разницей попасть в восьмёрку лучших третьих команд.

Даже если кто-то и будет на атаку играть в этом матче, вряд ли это получится суперрезультативная игра. Я бы рассмотрел вариант ничьей, потому что она устроит и тех и других. Она идёт за 2.10, букмекеров здесь не обмануть, они всё сами прекрасно понимают. Мне кажется, если ничья и будет, то 1:1, можно рассмотреть точный счёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Ночной экспресс: сборная США добьёт Турцию
Ночной экспресс: сборная США добьёт Турцию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android