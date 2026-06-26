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Норвегия — Франция: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

Норвегия — Франция: кто фаворит матча ЧМ-2026
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Норвегия — Франция. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество «трёхцветным». Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.87. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

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