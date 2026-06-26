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Сенегал — Ирак: кто фаворит матча 3-го тура ЧМ-2026 по футболу

Сенегал — Ирак: кто фаворит матча 3-го тура ЧМ-2026
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Сенегал — Ирак. Игра пройдёт на стадионе Toronto Stadium в Торонто. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры практически не сомневаются в победе африканской сборной. Сделать ставку на Сенегал предлагается с коэффициентом 1.36. Победа Ирака оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.89. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.10.

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