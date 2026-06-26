Сенегал — Ирак: кто фаворит матча 3-го тура ЧМ-2026

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Сенегал — Ирак. Игра пройдёт на стадионе Toronto Stadium в Торонто. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе африканской сборной. Сделать ставку на Сенегал предлагается с коэффициентом 1.36. Победа Ирака оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.89. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.10.