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Новая Зеландия — Бельгия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026 по футболу

Новая Зеландия — Бельгия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026
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27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия — Бельгия. Игра пройдёт в Ванкувере, Канада, на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.25. Победа сборной Новой Зеландии оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

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