Новая Зеландия — Бельгия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия — Бельгия. Игра пройдёт в Ванкувере, Канада, на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.25. Победа сборной Новой Зеландии оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.