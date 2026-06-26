Египет — Иран: ставки и коэффициенты на встречу группы G ЧМ-2026

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Египет — Иран. Игра пройдёт на стадионе «Seattle Stadium» в Сиэтле, США. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение египтянам. Сделать ставку на победу Египта предлагается с коэффициентом около 2.10. Победа Ирана оценивается коэффициентом 3.55. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.10.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.47. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.05.