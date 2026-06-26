Стали известны шансы сборной Норвегии победить Францию

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Норвегия — Франция. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество «трёхцветным». Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.87. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.