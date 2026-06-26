Букмекеры оценили шансы сборной Уругвая победить Испанию и выйти в плей-офф

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Уругвай — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Сапопане, Мексика. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.57. Победа Уругвая оценивается коэффициентом 5.93. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.