Уругвай — Испания: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Уругвай — Испания.

Ставка: ничья за 4.20.

«Классное противостояние нас ждёт в группе, где, конечно, главные фавориты, может быть, всего турнира и точно этого квартета, сборная Испании, сыграет со сборной Уругвая. Казалось, что и те и другие должны со свистом проходить свою группу, выходить дальше в плей-офф и там уже все свои дальнейшие вопросы решать. Но Уругвай неожиданно взял и оступился в двух матчах подряд, сыграл вничью и с Кабо-Верде, и с Саудовской Аравией. Муслера, конечно, привозил будь здоров, но сам футбол Уругвая мне, честно говоря, понравился.

Да, испанцы выиграли 4:0 достаточно уверенно у Саудовской Аравии, но соперник слабый. Будем откровенны, соперник откровенно слабый. И первое настоящее сопротивление на этом чемпионате мира для испанцев будет именно в матче против сборной Уругвая. Предельно мотивированная сборная Уругвая. И если посмотреть на турнирную таблицу, то понятное дело, что победа Уругвая гарантирует ему выход в плей-офф, но ничья, я думаю, также устроит и тех и других, потому что Испания останется первой, а Уругвай с тремя очками и уже с тремя забитыми мячами на данный момент. Если ещё и результативная ничья будет с Испанией, то с нулевой разницей Уругвай, скорее всего, как-то пролезет в этот плей-офф. Правда, попадёт на сборную Аргентины, если так всё и останется. Но самое главное – из группы выйти, и это прекрасно понимает Марсело Бьелса. Поэтому ничья в матче Уругвай-Испания видится мне наиболее привлекательным вариантом.

И букмекеры пока, видимо, ещё так не совсем раскусили то, что в режиме онлайн происходит, хотя они все быстренько достаточно раскусывают. Потому что, например, ничья в матче Парагвай — Австралия, который устраивает две команды, там коэффициент на ничью всего лишь двойка. А вот здесь, на ничью в противостоянии Уругвая и Испании… ничья оценивается в 4.20.

Испания, конечно, фаворит этого матча, и букмекеры тут именно такие данные дают статистические, исходя из того, как команды выглядят. Но, мне кажется, испанцам будет очень тяжело против этого Уругвая, который может залезть под кожу, который может испанцам мешать мяч разыгрывать. И стратегически говорю, посмотрите на турнирную таблицу, во что бы то ни стало Испании выигрывать не обязательно. Понятно, там есть ещё матч Кабо-Верде с Саудовской Аравией, и Кабо-Верде может одержать победу над Саудовской Аравией, и тогда обойдёт, например, Уругвай, если они сыграют вничью. Но давайте будем закладываться на то, что Кабо-Верде может сборную Саудовской Аравии не обыграть.

В общем, мне кажется, просто даже по раскладам для Уругвая ничья неплохой результат, а для Испании, если они сыграют вничью, они точно займут первое место в группе», — приводит слова Генича «РБ Спорт».