Норвегия — Франция: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Норвегия — Франция.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

«Так уж срослось, что и те, и другие одержали две победы на старте, и по большому счёту матч очный между этими командами какой-то серьёзной интриги не несёт. Тем более Эрлинг Холанд после победы над Сенегалом сказал, что они нас обыграют и вообще станут чемпионами мира. Шутил, не шутил, может, «майнд геймс» какие-то, чтобы французы чуть раньше времени расслабились, но расслабляться французам никак нельзя, у них большие внутренние проблемы.

Дидье Дешам расположение команды покинул в связи со смертью своей мамы. Ги Стефан будет руководить французами в этом матче. И по-хорошему Франции достаточно не проиграть, они тогда станут первыми в своей группе и подтвердят свой статус фаворита и этого квартета, и вообще чемпионата мира.

Сказать, что идеально Франция играет в обороне, тоже, наверное, нельзя. Так что на гол Норвегии вполне можно закладываться. Атака сборной Франции, где блистает Киллиан Мбаппе, который в погоне за Лео Месси, где чрезвычайно хорош Майкл Олисе, где наконец-то проснулся Дембеле, где есть ещё ресурсы и резерв у того же Дуэ и других ребят, того же Баркола. В общем, жду от матча Франция — Норвегия веселья.

Матч пройдёт в Бостоне, хочется видеть футбол результативный. Не знаю, как вам, а мне нравится вариант — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».