Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Норвегия — Франция: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Норвегия — Франция: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Норвегия — Франция.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

«Так уж срослось, что и те, и другие одержали две победы на старте, и по большому счёту матч очный между этими командами какой-то серьёзной интриги не несёт. Тем более Эрлинг Холанд после победы над Сенегалом сказал, что они нас обыграют и вообще станут чемпионами мира. Шутил, не шутил, может, «майнд геймс» какие-то, чтобы французы чуть раньше времени расслабились, но расслабляться французам никак нельзя, у них большие внутренние проблемы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дидье Дешам расположение команды покинул в связи со смертью своей мамы. Ги Стефан будет руководить французами в этом матче. И по-хорошему Франции достаточно не проиграть, они тогда станут первыми в своей группе и подтвердят свой статус фаворита и этого квартета, и вообще чемпионата мира.

Сказать, что идеально Франция играет в обороне, тоже, наверное, нельзя. Так что на гол Норвегии вполне можно закладываться. Атака сборной Франции, где блистает Киллиан Мбаппе, который в погоне за Лео Месси, где чрезвычайно хорош Майкл Олисе, где наконец-то проснулся Дембеле, где есть ещё ресурсы и резерв у того же Дуэ и других ребят, того же Баркола. В общем, жду от матча Франция — Норвегия веселья.

Календарь ЧМ-2026

Матч пройдёт в Бостоне, хочется видеть футбол результативный. Не знаю, как вам, а мне нравится вариант — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Матч дня на ЧМ-2026: Норвегия — Франция. Мбаппе берёт выходной
Матч дня на ЧМ-2026: Норвегия — Франция. Мбаппе берёт выходной
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android