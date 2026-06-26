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Новая Зеландия — Бельгия: ставка Михаила Моссаковского на матч 3-го тура ЧМ-2026 по футболу

Новая Зеландия — Бельгия: ставка Михаила Моссаковского на матч 3-го тура ЧМ-2026
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Новая Зеландия — Бельгия.

Ставка: ТБ 27.5 удара за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ситуация у команд разная. Новой Зеландии нужно играть только на победу, чтобы оказаться в плей-офф. У Бельгии ещё есть шанс пройти дальше даже в случае ничьей: тогда команда закончит группу с тремя очками и нулевой разницей мячей. Но, конечно, чтобы не зависеть от раскладов и спокойно шагнуть дальше, бельгийцам нужна хотя бы одна победа на этом чемпионате мира.

Гарантировать, что Бельгия победит, нельзя. Но можно быть почти уверенным, что она надолго прижмёт Новую Зеландию к воротам. При этом сама Новая Зеландия показала себя не только дисциплинированной, но и совсем не трусливой командой. Она довольно часто идет вперёд и ищет свои моменты, а главным ориентиром впереди остаётся Крис Вуд. Поэтому от новозеландцев я тоже жду активной контригры. Моменты должны быть у обеих ворот.

Календарь ЧМ-2026

Именно поэтому мне интересен не тотал ударов в створ, за него я ручаться не буду, а общий тотал ударов по воротам. По этому компоненту матчи с участием Бельгии и Новой Зеландии в группе уже получались насыщенными: 30 ударов, 29, 31 — всё крутится примерно вокруг этой отметки. Сейчас для хорошего «верха» дают планку 27.5 удара по воротам. При этом только в игре против Ирана Бельгия пробила по воротам 23 раза, а в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира против Туниса — 27 раз.

Здесь Бельгия, уязвлённая двумя матчами без побед, точно пойдёт вперёд. Не факт, что бельгийцы сразу решат все свои проблемы в атаке, но осаждать ворота Новой Зеландии будут прилично. Ударов должно быть много: в том числе неподготовленных, не самых перспективных, из неидеальных позиций. Новая Зеландия тоже не будет просто отбиваться весь матч. Поэтому отметка 27.5 удара по воротам выглядит рабочей: 28 ударов на двоих в такой игре вполне должны набраться», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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