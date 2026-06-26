Кабо-Верде — Саудовская Аравия: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия.

Ставка: ТБ 21.5 фола за 1.85.

«С самого начала было понятно, что эти команды будут играть стыковой матч. Но реальность даже превзошла ожидания. У Кабо-Верде есть отличная возможность оказаться даже выше третьего места, а Саудовская Аравия в случае победы почти наверняка серьёзно приблизится к плей-офф. Поэтому у этой игры особенное значение, подтекст и интрига.

Никто не мог предположить, что Кабо-Верде возьмёт две ничьих в матчах с Испанией и Уругваем. Никто не мог предположить, что у Уругвая будет всего два очка после двух туров и игр с Саудовской Аравией и Кабо-Верде. Так что предстоящий матч в Хьюстоне будет историческим и для футбола Кабо-Верде, и для футбола Саудовской Аравии. Фаворитом выглядит Кабо-Верде, хотя есть серьёзная потеря: не будет Кабрала, который получил две жёлтые карточки и схватил дисквалификацию.

С точки зрения игры на поле жду достаточно эмоциональный матч по фолам. Да, например, против Испании у Саудовской Аравии было всего два фола, а у Кабо-Верде — один. Но это говорит не о том, что команды низовые по нарушениям, а о том, что испанцы доминировали во владении. Прижатый к своей штрафной соперник просто не имел возможности фолить. На самом деле обе команды далеко не низовые. У Саудовской Аравии в контрольной игре с Сенегалом было 30 фолов. У Кабо-Верде — 24 против Бермуд, 24 против Чили и 22 против Финляндии. А на чемпионате мира «низы» у тех и других во многом связаны именно с характером соперников.

В очном матче так не будет. Франсуа Летексье — не самый верховой арбитр, и свистеть всё подряд, как судья из Гондураса в матче Гана — Англия, он не станет. Но здесь будет заруба. Не жду лютого верха по фолам, однако к отметке 24-25 нарушений команды на двоих вполне могут подобраться. Тем более кого-то точно не будет устраивать результат в концовке: и тем, и другим нужна победа. Форсирование во втором тайме должно привести к фолам, поэтому тотал 21.5 выглядит проходимой отметкой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».