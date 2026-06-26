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Уругвай — Испания: ставка Анатолия Катрича на встречу чемпионата мира по футболу — 2026

Уругвай — Испания: ставка Анатолия Катрича на встречу чемпионата мира по футболу — 2026
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Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Уругвай — Испания.

Ставка: победа Испании и обе забьют за 3.95.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Красная фурия» наконец-то включилась на полную мощность, разгромив Саудовскую Аравию, и теперь нацелена на первое место в группе. Уругвайцы же выглядят совершенно разобщённым коллективом, два ничейных результата с аутсайдерами — верный признак кризиса. Добавьте к этому нестабильную игру Муслеры в рамке и отсутствие вообще каких-либо адекватных нападающих.

Календарь ЧМ-2026

Ламин Ямаль хорош, а возвращение Нико Уильямса добавит скорости на флангах. Уругвай, даже играя вторым номером, будет цепляться за свой последний шанс, используя стандарты и контратаки — всё-таки три мяча за два тура они забили. Глядя на разницу в классе, фаворит обязан дожимать, но уругвайцы могут рассчитывать на гол престижа», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

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