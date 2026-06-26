Уругвай — Испания: прогноз Александра Мостового на игру группового турнира ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Уругвай — Испания.

Ставка: ничья или победа Испании в один мяч за 1.85.

«Уругвай, в отличие от Испании, ещё не решил задачу. У них два очка после двух туров, поэтому нужна победа, чтобы спокойно проходить дальше и ни от кого не зависеть. Испания идёт выше, но ей тоже нельзя выходить спустя рукава: после таких разговоров про фаворита проиграть в 3-м туре — это уже будет неприятно, почти опозориться.

Испанцы после 0:0 с Кабо-Верде потом разобрались с Саудовской Аравией 4:0, и вроде всё встало на свои места. Но этот чемпионат уже показал, что сюрпризы здесь бывают в каждом туре. Поэтому просто сказать, что Испания выйдет и спокойно всех переиграет, нельзя.

Уругвай — хорошая команда, с характером, с футболистами высокого уровня. Им отступать некуда, значит, будут играть жёстко, агрессивно, искать свои моменты. Такие сборные как раз опасны, когда их прижимает ситуация в таблице. Испании будет непросто, даже если по классу она выше.

Думаю, матч получится нервным и плотным. Уругвай может преподнести сюрприз, потому что мотивация у них максимальная. Но Испания всё равно должна держать уровень и не проиграть. Больше всего здесь вижу 1:1, а если кто-то и заберёт матч, то скорее Испания — 1:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».