Египет — Иран: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы G ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Египет — Иран.

Ставка: ТМ 8.5 углового за 1.70.

«Египет сенсационно претендует на первое место в группе, где фаворитом, конечно, считалась Бельгия. Получается, что египтяне даже в случае ничьей могут финишировать первыми. Ирану ничьей теоретически тоже может хватить для выхода в следующий раунд, но, чтобы быть уверенным, нужно играть на победу.

Думаю, матч получится достаточно осторожным. Египет уже приучил к тому, что умеет играть дисциплинированно, собранно и строго. Это было видно ещё в контрольной игре против Испании, когда египтяне на выезде сыграли 0:0 и оставили свои ворота сухими. Мы видели это и в матче против России в Каире, где была особенная атмосфера: команда прощалась со своими болельщиками перед вылетом на чемпионат мира.

Но главное — мы увидели Египет уже здесь, на турнире. С Бельгией команда сыграла очень уверенно, с Новой Зеландией тоже выглядела солидно. В матче с Ираном Египет, пожалуй, будет фаворитом, хотя я бы не отдавал ему намного больше шансов. Обе команды понимают цену ошибки, поэтому ждать открытого футбола здесь не стоит.

Отдельно обращаю внимание на тренд группы: здесь подают очень мало угловых. В матчах Ирана было пять и шесть корнеров. У Египта — семь угловых в игре против Новой Зеландии и девять против Бельгии. В очной встрече, думаю, их тоже будет немного. Команды сыграют строго, закрыто, без лишнего раскрытия флангов. Поэтому здесь логично отталкиваться от «низа» по угловым», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».