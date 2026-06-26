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Норвегия — Франция: прогноз Александра Мостового на игру 3-го тура ЧМ-2026

Норвегия — Франция: прогноз Александра Мостового на игру 3-го тура ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Норвегия — Франция.

Ставка: ничья или победа Франции в один мяч за 1.95.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут обе команды уже вышли в плей-офф, поэтому основная интрига теперь не в том, кто пройдёт дальше, а кто на кого попадёт. На таком чемпионате мира даже первое место в группе не всегда гарантирует удобный путь. Дальше сетка, переезды, перелёты и часовые пояса — всё это тоже имеет значение.

Поэтому я думаю, что и Норвегия, и Франция будут держать в голове не только этот матч, но и следующую стадию. Французы уже решили задачу, норвежцы тоже, так что нет смысла без необходимости рисковать лидерами. Скорее всего, тренеры поберегут основных футболистов, дадут время запасным и тем, кому нужно почувствовать игру.

Календарь ЧМ-2026

Понятно, что Франция по составу всё равно сильнее. Там даже второй вариант команды очень серьёзный, и любой футболист хочет показать, что он готов играть в плей-офф. Но у Норвегии тоже всё в порядке: они выиграли два матча, забивают, чувствуют уверенность и просто так отдавать первое место не будут.

Мне кажется, игра получится спокойнее, чем если бы кому-то кровь из носа нужна была победа. Команды могут сыграть аккуратно, без лишнего риска, с прицелом на плей-офф. Поэтому логично смотрится ничья 1:1, а если кто-то и заберёт матч, то, скорее, Франция — где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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