Норвегия — Франция: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Норвегия — Франция.

Ставка: победа Франции за 1.63.

«Эти две сборные уже, в принципе, вышли из группы, у обеих по шесть очков. Поэтому задачу выхода они для себя решили и могут играть поспокойнее, в своё удовольствие. Но всё равно это серьёзное противостояние, потому что будет решаться судьба первого места. Не знаю, какими составами команды выйдут, но, думаю, лидеры всё-таки будут играть.

Холанд и Мбаппе, мне кажется, точно должны выйти, потому что эти футболисты, как и Месси с Кейном, уже бьются за звание лучшего бомбардира турнира. Может быть, ротация и будет, два-три игрока, но сути это не меняет. Норвежцы — мощная, атлетичная команда, которая умеет биться и играть жёстко. У них есть порядок, есть лидеры, но, если брать топовых футболистов, их всё-таки не так много.

У Франции подбор игроков, конечно, помощнее и покачественнее. Если брать от вратаря до нападающих, плюс запасных, то это одни из лучших футболистов в мире. Поэтому по уровню состава французы выглядят сильнее. Но Норвегия просто так ничего не отдаст: Холанд впереди — это постоянная угроза, и Франции будет непросто весь матч его сдерживать.

Думаю, игра получится результативной: забьют и те, и те. Может быть 3:2 или 2:1, потому что исполнители в атаке есть у обеих сборных. Кто из Холанда и Мбаппе забьёт — посмотрим, но в целом Франция для меня выглядит сильнее. Норвежцы будут биться, но французы за счёт класса должны переиграть их», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».