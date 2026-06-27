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Названы шансы сборной Узбекистана победить ДР Конго

Названы шансы сборной Узбекистана победить ДР Конго
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28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 ДР Конго — Узбекистан. Игра пройдёт на стадионе «Atlanta Stadium». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

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Букмекеры отдают небольшое предпочтение африканской сборной. Сделать ставку на победу ДР Конго предлагается с коэффициентом около 2.15. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.50.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.20. Если обе забьют, сыграет коэффициент 1.86.

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