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Стали известны шансы сборной Панамы отобрать очки у Англии

Стали известны шансы сборной Панамы отобрать очки у Англии
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28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Панама — Англия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа сборной Панамы оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

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