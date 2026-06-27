Панама — Англия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Панама — Англия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа сборной Панамы оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.