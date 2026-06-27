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Хорватия — Гана: ставки и коэффициенты на матч 3-го тура ЧМ-2026 по футболу

Хорватия — Гана: ставки и коэффициенты на матч 3-го тура ЧМ-2026
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28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Хорватия — Гана. Игра пройдёт в Филадельфии, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.63. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 5.84. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

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