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ДР Конго — Узбекистан: ставки и коэффициенты на матч группы K ЧМ-2026 по футболу

ДР Конго — Узбекистан: ставки и коэффициенты на матч группы K ЧМ-2026
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28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 ДР Конго — Узбекистан. Игра пройдёт на стадионе Atlanta Stadium. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают небольшое предпочтение африканской сборной. Сделать ставку на победу ДР Конго предлагается с коэффициентом около 2.15. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.50.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.20. Если обе забьют, сыграет коэффициент 1.86.

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