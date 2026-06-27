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Колумбия — Португалия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 28 июня

Колумбия — Португалия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 28 июня
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28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Колумбия — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 2.07. Победа Колумбии оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.56.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

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