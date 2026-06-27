Иордания — Аргентина: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иордания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе Dallas Stadium. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе действующих чемпионов мира. Сделать ставку на Аргентину предлагается с коэффициентом около 1.20. Победа Иордании оценивается коэффициентом 15.00. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 7.00.

При этом аналитики допускают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.55. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.25.