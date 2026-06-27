Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Иордания — Аргентина: ставки и коэффициенты на матч группового этапа ЧМ-2026 по футболу

Иордания — Аргентина: ставки и коэффициенты на матч группового этапа ЧМ-2026
Комментарии

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иордания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе Dallas Stadium. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры практически не сомневаются в победе действующих чемпионов мира. Сделать ставку на Аргентину предлагается с коэффициентом около 1.20. Победа Иордании оценивается коэффициентом 15.00. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 7.00.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики допускают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.55. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.25.

Материалы по теме
Иордания — Аргентина. Месси не привык делиться
Иордания — Аргентина. Месси не привык делиться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android