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Колумбия — Португалия: прогноз Владислава Радимова на матч ЧМ-2026 по футболу

Колумбия — Португалия: прогноз Владислава Радимова на матч ЧМ-2026
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Колумбия — Португалия.

Ставка: победа Колумбии за 4.20.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С одной стороны, португальцы с голами Криштиану Роналду обыграли Узбекистан. Но те вышли прямо с поднятыми руками.

Колумбия оба матча выиграла с явным преимуществом и по ощущениям играет дома, полный стадион за них болеет. И Колумбия — очень быстрая команда. Поэтому я рискну: чистая победа колумбийцев.

Календарь ЧМ-2026

Кто хочет подстраховаться, можно взять 1X — Колумбия не проиграет. Но колумбийцы точно не уступают португальцам. И, мне кажется, настоящая Португалия была скорее в игре с ДР Конго, чем с Узбекистаном», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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