Колумбия — Португалия: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Колумбия — Португалия.

Ставка: ничья за 3.65.

«Говорим о группе, где играют колумбийцы, португальцы, Демократическая Республика Конго и Узбекистан. Ну и, конечно, наш главный акцент на матче Колумбия — Португалия. Очень любопытная игра с нескольких точек зрения.

Первая – это настоящее испытание, как мне кажется, для сборной Колумбии, потому что, как ни относись к Узбекистану и Конго, всё-таки для колумбийцев эти команды вполне проходимы, и неудивительно, что Колумбия с двух побед стартовала на этом мундиале.

Многое ждут и от сборной Португалии, которая разочаровала многих поклонников. В частности, Криштиану Роналдо разочаровал в первой игре с Конго. Но во втором матче с Узбекистаном, конечно, красивая победа 5:0, дубль Криштиану, все довольны. Как вы знаете, Криштиану Роналду в плей-офф чемпионатов мира ни разу не забивал. Вот там его результативность будет нужна. Ну а что касается их очного матча, два очка разница между командами, и вряд ли Колумбия и Португалия будут подбирать себе соперников на матч 1/16 финала и строить стратегию. Мне кажется, так всё и останется. Скорее всего, Колумбия закончит на первом месте, португальцы закончат на втором. Там понятно, можно искать и смотреть сетку, на кого попадаешь, потом дальше, соответственно, где-то рисовать себе путь к финалу. Но это могут делать португальцы, вряд ли будут это делать колумбийцы. Я думаю, что Колумбия упрётся в матч с Португалией. Очень нравится, как колумбийская команда выглядит на этом мундиале. Очень сбалансированная, быстрая команда с классными исполнителями, и Луис Диас, и Суарес, и Кордоба вот вышел, поучаствовал, не трогая мяч, когда Мунис забивал победный гол в ворота Конго.

В общем, мне кажется, силы примерно равны. И мой прогноз на матч Колумбия — Португалия – лобовая ничья. Я редко даю прогноз именно на лобовую ничью, но вот что-то мне подсказывает, что здесь может быть ничья, может быть ничья с голами. Сама ничья оценивается в очень приличный коэффициент 3.65. Поэтому никому отдавать предпочтение не буду, а предположу, что в этом матче может быть ничейный исход», — приводит слова Генича «РБ Спорт».