Колумбия — Португалия: ставка Анатолия Катрича на игру группового раунда ЧМ-2026

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Колумбия — Португалия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«Битва лидеров группы K будет напряжённой, но вряд ли результативной. Южноамериканцы, несмотря на мощный атакующий потенциал, показали в матче с Конго, что могут испытывать трудности с вскрытием насыщенной обороны. Португалия, в свою очередь, после осечки в 1-м туре нащупала ту игру, которую от них все ждут, но разгром Узбекистана не должен вводить в заблуждение, уровень сопротивления был минимальным. Встречи топ-сборных на групповых стадиях редко радуют изобилием голов, особенно когда одну из команд устраивает ничья. Голов будет минимум», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».