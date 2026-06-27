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Колумбия — Португалия: ставка Анатолия Катрича на игру группового раунда ЧМ-2026 по футболу

Колумбия — Португалия: ставка Анатолия Катрича на игру группового раунда ЧМ-2026
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Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Колумбия — Португалия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Битва лидеров группы K будет напряжённой, но вряд ли результативной. Южноамериканцы, несмотря на мощный атакующий потенциал, показали в матче с Конго, что могут испытывать трудности с вскрытием насыщенной обороны. Португалия, в свою очередь, после осечки в 1-м туре нащупала ту игру, которую от них все ждут, но разгром Узбекистана не должен вводить в заблуждение, уровень сопротивления был минимальным. Встречи топ-сборных на групповых стадиях редко радуют изобилием голов, особенно когда одну из команд устраивает ничья. Голов будет минимум», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

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