Колумбия — Португалия: прогноз Дарьи Исаевой на матч ЧМ-2026 28 июня

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч Колумбия — Португалия.

Ставка: ничья за 3.73.

«Это 3-й тур группового этапа ЧМ. Колумбия выиграла оба своих матча и уже обеспечила себе выход в следующий этап. А вот Португалия забуксовала с Конго, но глобально команду Роналду устроит даже ничья.

Мне бы не хотелось говорить о договорняке, поскольку для Колумбии всё-таки такой соперник располагает к определённому настрою. Чтобы о колумбийцах на ЧМ заговорили всерьёз, чтобы порадовать свою страну, они точно захотят что-то показать. А португальцам результат какой-никакой, но нужен. Однако их проблемы в позиционной атаке все видели в 1-м туре. Возможно, игроки несколько истощены скандалами вокруг сборной. Исключительно победа в этом матче нужна лишь Криштиану Роналду», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».