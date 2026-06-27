Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Колумбия — Португалия: прогноз Дарьи Исаевой на матч ЧМ-2026 28 июня

Колумбия — Португалия: прогноз Дарьи Исаевой на матч ЧМ-2026 28 июня
Комментарии

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч Колумбия — Португалия.

Ставка: ничья за 3.73.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это 3-й тур группового этапа ЧМ. Колумбия выиграла оба своих матча и уже обеспечила себе выход в следующий этап. А вот Португалия забуксовала с Конго, но глобально команду Роналду устроит даже ничья.

Календарь ЧМ-2026

Мне бы не хотелось говорить о договорняке, поскольку для Колумбии всё-таки такой соперник располагает к определённому настрою. Чтобы о колумбийцах на ЧМ заговорили всерьёз, чтобы порадовать свою страну, они точно захотят что-то показать. А португальцам результат какой-никакой, но нужен. Однако их проблемы в позиционной атаке все видели в 1-м туре. Возможно, игроки несколько истощены скандалами вокруг сборной. Исключительно победа в этом матче нужна лишь Криштиану Роналду», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Прощальная битва Роналду и Месси отменяется
Прощальная битва Роналду и Месси отменяется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android