Иордания — Аргентина: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Иордания — Аргентина.

Ставка: ТМ 24.5 фола за 1.85.

«Турнирной интриги в этом матче уже нет. Аргентина точно выходит с первого места, Иордания точно никуда не выходит. Главные вопросы здесь связаны, пожалуй, с Лионелем Месси. Лео Скалони на предматчевой пресс-конференции сказал, что Месси сыграет, но его игровое время будет ограничено. Тяжело представить, что он выйдет на замену. Скорее всего, Месси появится в стартовом составе и проведёт не весь матч — например, около часа. Этого достаточно, чтобы себя проявить.

Понятно, что партнёры будут играть на Месси. Понятно, что если Аргентина заработает пенальти, бить, несмотря на всю его статистику на чемпионатах мира, снова пойдёт Лео. Но гол Месси стоит достаточно дёшево, поэтому такую ставку я бы не рекомендовал. То же самое с жёлтыми карточками. Тотал меньше 2.5 выглядит вполне вероятно, но коэффициент мал. За такие деньги лезть туда не хочется.

А вот по фолам интереснее. В матчах Иордании их было немного: 19 и 17 нарушений в первых двух турах. По жёлтым тоже «низ» — две карточки в одной игре и одна в другой. У Аргентины чуть более жёсткой получилась встреча с Австрией, там было 26 фолов, а вот матч с Алжиром снова ушел в «низ» и по нарушениям, и по карточкам. В целом здесь всё указывает на спокойный характер игры.

Иордании уже нечего решать, Аргентина тоже не будет форсировать события и рубиться без необходимости. Жёлтые карточки, кажется, должны заходить в «низ», но коэффициент слишком скромный. По фолам линия выглядит лучше: тотал меньше 24.5 при таком сценарии выглядит куда интереснее. Главным судьёй будет Иштван Ковач — это не самый «низовой» европейский арбитр, но европейские судьи на этом турнире в целом стараются не свистеть лишнее. В такой игре Ковач тоже не должен выбиваться из этой логики», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».