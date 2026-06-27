Хорватия — Гана: прогноз Михаила Моссаковского на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Хорватия — Гана.

Ставка: ТМ 7.5 удара в створ за 1.90.

«Игра, на которую я отправлюсь вживую. Уже прилетел в Нью-Йорк и завтра утром собираюсь ехать в Филадельфию на этот матч. Встреча, которая, скорее всего, выведет в плей-офф обе сборные. Ничья здесь устраивает и Гану, и Хорватию, поэтому ждать открытого футбола с большим количеством риска я бы не стал.

Обратите внимание: в матче англичан с Ганой было всего четыре удара в створ. В игре Ганы и Панамы — шесть. Там тоже всё было очень закрыто, с голом на 95-й минуте, который принес Гане важнейшую победу. У Хорватии ситуация похожая. Мы видели её против Панамы — никакого доминирования там не было. И по ударам в створ матч тоже получился очень скромным.

При этом у Хорватии меняется поколение. Новая команда уже не такая мастеровитая и звёздная, как уходящая. Не вижу и сценария, который заставит хорватов форсировать события с первых минут. Обе команды будут отталкиваться от базовых настроек, а они очевидны: ничья выводит и Гану, и Хорватию в плей-офф. В такой ситуации вряд ли мы увидим агрессивное раскрытие с обеих сторон.

Поэтому жду достаточно сдержанный футбол. Может быть, не такой закрытый, как в игре Парагвая прошлой ночью, но точно не самый остроатакующий. По ударам в створ здесь просится «низ». Планка уже достаточно низкая — 7.5. Но это как раз тот случай, когда даже с такой опущенной отметкой можно рискнуть и сыграть тотал меньше», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».