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Хорватия — Гана: ставка Владимира Гучека на матч группы L ЧМ-2026 по футболу

Хорватия — Гана: ставка Владимира Гучека на матч группы L ЧМ-2026
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Хорватия — Гана.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.69.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решающий матч для хорватов. В случае поражения финалисты чемпионата мира 2018 года и полуфиналисты мирового первенства четырёхлетней давности вполне могут остаться и без плей-офф, без попадания в состав 32 лучших сборных турнира.

Хорваты в первом матче чемпионата мира проиграли мощной команде Англии, хотя в первой половине показали себя с наилучшей стороны и вполне себе смотрелись равно на фоне одного из фаворитов турнира. А вот на второй тайм хорватов откровенно не хватило, англичане сломили их сопротивление. В итоге — 4:2 в пользу подопечных Тухеля, которые будущему сопернику хорватов забить за все минуты встречи не смогли, но и не пропустили от ганцев. Возможно, всё дело было в африканском колдуне, который проклял Гарри Кейна. Вроде как на матч с Хорватией никаких проклятий не будет — Гана уже в плей-офф, у неё четыре очка в активе, у хорватов — три.

Календарь ЧМ-2026

Прогнозирую, что этот матч вряд ли будет каким-то голевым. Хорваты умеют действовать грамотно и выдержанно в обороне, когда соперник не выглядит откровенно сильнее балканской сборной. Ганцев ничья устроит. Не удивлюсь, если они выйдут её отстаивать. Поэтому тотал меньше 1.5 точно сыграет в этой встрече. Чем-то игра будет напоминать мучения Парагвая и Австралии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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