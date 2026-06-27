Панама — Англия: прогноз Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира по футболу — 2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Панама — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.56.

«Панама — очень слабая сборная. Для англичан это, конечно, не соперник такого уровня, который должен создавать большие проблемы. Англия во 2-м туре сыграла вничью, поэтому здесь настрой должен быть серьёзный. Нужно спокойно решать задачу выхода из группы, и желательно первое место тоже не упускать.

Думаю, англичане постараются как можно быстрее забить, чтобы потом играть было легче. Понятно, сюрпризы бывают: как ДР Конго упёрлась с Португалией, так и Панама может сесть в оборону, попробуй ещё вскрой. Но всё-таки уровень исполнителей у Англии намного выше. Они будут контролировать мяч, много атаковать и постоянно держать соперника под давлением.

Также у них есть Кейн. Во 2-м туре он не забил, а это футболист, который будет бороться за звание лучшего бомбардира. Он смотрит и на Мбаппе, и на Месси, и на Холанда, поэтому наверняка захочет снова забить. Думаю, Кейн будет в составе и свой момент обязательно найдёт. В такой игре он вполне может парочку положить.

У Панамы два поражения и ноль очков, команда уже практически без шансов на плей-офф. За счёт чего они могут зацепиться — непонятно. Англия сильнее по составу, классу и атаке, да и мотивация у неё есть. Думаю, здесь будет уверенная победа англичан, и Панама вряд ли сможет что-то противопоставить», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».