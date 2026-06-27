ДР Конго — Узбекистан: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 в Атланте

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч ДР Конго — Узбекистан.

Ставка: ничья за 4.05.

«В группе у Узбекистана Португалия, Колумбия и Конго. ДР Конго сыграла вничью с португальцами, отбилась и взяла одно очко. Это уже говорит о том, что команда умеет обороняться, терпеть и создавать какие-то моменты. Хорошая такая, крепкая сборная, хотя я о ней, если честно, знаю не сильно много.

Узбекистану, конечно, очень тяжело после двух поражений, особенно после 0:5 от Португалии. Хочется, чтобы они выиграли у Конго, зацепились хотя бы за третье место и взяли очки на чемпионате мира. Но по той игре, которую я видел у Конго, понятно, что это достаточно крепкая и уверенная в себе команда. Они могут играть от обороны, закрываться и ждать свой шанс.

Узбекистану будет непросто переиграть такого соперника. Не скажу, что сильно верю в их победу, но в заключительном матче ничейку они вполне могут зацепить. Всё-таки нужно хотя бы одно очко на чемпионате мира заработать. Думаю, игра будет равная: Узбекистан точно не уступит в борьбе, будет биться, стараться и искать свои моменты.

Конго тоже не выглядит командой, которую можно спокойно обыгрывать. Они крепкие, организованные, умеют терпеть и уже показали это в матче с Португалией. Поэтому я жду тяжёлую игру, где никто не будет раскрываться. Мне кажется, здесь всё идёт к боевой ничьей», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».