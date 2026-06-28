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ЮАР — Канада: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

ЮАР — Канада: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026
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28 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 ЮАР — Канада. Игра пройдёт в Инглвуде (США) на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 1.73. Победа сборной ЮАР оценивается коэффициентом 5.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

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