Стали известны шансы сборной Бразилии пройти Японию на ЧМ-2026

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Япония. Игра пройдёт в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 4.84, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.81. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Выход Бразилии в следующий раунд оценён в 1.35, на итоговый успех Японии дают 3.35.