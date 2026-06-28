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ЮАР — Канада: ставка Александра Мостового на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

ЮАР — Канада: ставка Александра Мостового на матч плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЮАР — Канада.

Ставка: ничья за 3.62.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЮАР в матче 1-го тура проиграла Мексике 0:2, и тогда, думаю, мало кто верил, что они вообще смогут выйти в плей-офф. Но вот в этом и футбол: команда собралась, зацепилась за свои шансы и теперь играет в 1/16 финала. Уже само попадание сюда для них — хороший результат, поэтому давления в каком-то смысле меньше.

Канада — хозяйка турнира, а я всегда говорил: на чемпионатах мира хозяева обычно проходят дальше. Тем более сейчас их три, и Канада тоже не просто так оказалась в плей-офф. Команда неплохая и организованная, дома вокруг неё всё равно будет особая атмосфера, даже если матч не в Канаде. Такие вещи на больших турнирах тоже помогают.

Календарь ЧМ-2026

По уровню это не та пара, где можно сразу назвать явного фаворита. Канада вроде бы посильнее и постабильнее, но ЮАР уже показала, что списывать её нельзя. В плей-офф один эпизод, один стандарт или одна ошибка могут всё перевернуть, тем более когда команды примерно одного уровня. Здесь уже не до красоты, здесь важнее не ошибиться.

Думаю, основное время здесь вполне может закончиться где-то со счётом 1:1. А дальше уже дополнительные 30 минут и серия пенальти, где всё решат нервы, характер и один точный удар с 11-метровой отметки», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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