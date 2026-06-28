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ЮАР — Канада: прогноз Семёна Зигаева на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026

ЮАР — Канада: прогноз Семёна Зигаева на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч ЮАР — Канада.

Ставка: победа Канады за 1.73.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборную ЮАР после стартового матча на чемпионате мира, в котором африканцы без шансов уступили Мексике, многие списали со счетов. 2-й тур вышел лучше, но ЮАР и в нём уступала в счёте, однако в концовке африканцы заработали пенальти и в итоге сыграли вничью. Для выхода в плей-офф ЮАР в последнем туре нужно было обыграть Южную Корею и надеяться, что Чехия не победит Мексику. Хозяева африканцам помогли, но и они со своей задачей справились, забив единственный мяч в ворота азиатской сборной в середине второго тайма.

Команда Канады — одна из хозяек нынешнего чемпионата мира. В первом матче в группе она принимала сборную Боснии и Герцеговины. Игра получилось равной, да и завершилась вничью 1:1. Дальше канадцы встретились с Катаром и закрыли все вопросы ещё до перерыва. Хозяева забили трижды, а также получили численное преимущество. Во втором тайме состав Катара сократился уже до девяти игроков, и канадцы завершили матч со счётом 6:0. Этот результат, по сути, гарантировал хозяевам выход в плей-офф. Даже несмотря на поражение в заключительном туре, Канада прошла дальше.

Календарь ЧМ-2026

Даже несмотря на сенсационный выход африканцев в плей-офф, еще в один успех ЮАР я не верю. Они могут доставить проблем, но вряд ли зацепятся за что-то в этой встрече. Канада тоже впервые в своей истории вышла в плей-офф, но всё же она играет на домашнем турнире, и мы прекрасно понимаем, что при прочих равных канадцам чуть-чуть могут помочь. И всё же Канада должна в основное время решать все вопросы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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