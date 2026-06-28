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ЮАР — Канада: ставка Романа Павлюченко на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу 28 июня

ЮАР — Канада: ставка Романа Павлюченко на матч 1/16 финала ЧМ-2026 28 июня
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч ЮАР — Канада.

Ставка: проход ЮАР за 3.25.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня здесь чуть предпочтительнее ЮАР. Канада, понятно, принимает этот чемпионат мира, но всё-таки это больше хоккейная страна, а не футбольная. Да, турнир для них домашний, поддержка будет, но если говорить по футболу, команды плюс-минус равные. Сказать, что кто-то явный фаворит, не могу.

Это уже плей-офф, поэтому все будут действовать аккуратно. Канадцы, наверное, за счёт статуса хозяев турнира попробуют с первых минут бежать, прессинговать и давить. Болельщики будут гнать вперёд, и какой-то стартовый натиск точно будет. Но ЮАР — африканская команда, атлетичная и мощная, которая умеет терпеть и биться.

Календарь ЧМ-2026

Думаю, ЮАР должна выдержать это давление первых минут, а дальше игра станет более равной. По мастерству футболистов, на мой взгляд, у них есть небольшое преимущество. Не такое, чтобы говорить о лёгкой победе, но всё-таки больше футбольного качества и организованности вижу у африканцев.

Канада на домашнем ЧМ просто так ничего не отдаст, это понятно. В плей-офф каждая ошибка может решить всё, поэтому матч будет тяжёлым и, скорее всего, осторожным. Но если ЮАР спокойно переживёт начало и не даст Канаде разогнаться, дальше у них будут свои шансы. Я бы здесь всё-таки немного больше поверил в проход африканцев», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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