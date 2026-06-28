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ЮАР — Канада: прогноз Михаила Моссаковского на встречу ЧМ-2026 по футболу

ЮАР — Канада: прогноз Михаила Моссаковского на встречу ЧМ-2026
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЮАР — Канада.

Ставка: Канада не проиграет и ТБ 1.5 за 1.60.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЮАР сенсационно вышла в плей-офф, ещё и обыграв в последнем туре Южную Корею. Это действительно была большая неожиданность. Многие скажут, что теперь миссия ЮАР — сделать так, чтобы дальше спокойно прошла Канада. Но здесь есть опасные подводные камни. Сама игра южноафриканцев с Южной Кореей заставляет осторожнее относиться к этой команде, пусть она и в большей степени составлена из футболистов внутреннего чемпионата.

Мы уже обожглись на матче ЮАР и Южной Кореи, поэтому шапками Южную Африку точно закидывать нельзя. С одной стороны, напрашивается чистая победа Канады. С другой — коэффициент не такой высокий, а риски есть. Поэтому логичнее искать комбинированные варианты: более осторожные с точки зрения прохода и результата канадцев.

Календарь ЧМ-2026

Проход Канады дальше — неплохой вариант, но и там коэффициент не самый высокий. Плюс канадцы впервые на этом турнире сыграют не дома. Матч пройдёт в Калифорнии, в Инглвуде. Да, симпатии, наверняка, будут на стороне Канады, но такой жаркой домашней атмосферы, как на групповом этапе, уже не будет.

Тем не менее, думаю, Канаде хватит и задора, и класса, чтобы пройти ЮАР. Но не уверен, что это обязательно получится через победу в основное время. Поэтому интереснее выглядит комбинированная ставка: Канада не проиграет и тотал больше 1.5. Просто подстрахованный вариант на канадцев даёт скромный коэффициент, а с небольшим тоталом уже получается приемлемо», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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