ЮАР — Канада: ставка Дарьи Мироновой на игру плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЮАР — Канада.

Ставка: победа Канады за 1.73.

«ЮАР финишировала второй в группе А благодаря победе над Кореей (1:0). Команда начала турнир с поражения 0:2 от Мексики, довела игру до ничьей (1:1) с Чехией и в самом важном матче смогла одержать победу. Отмечаем, что больше одного мяча команда не забивала. Да и в целом она заработала два гола за три игры. Чехи открыли счёт на шестой минуте и уже вели дело к победе. Но благодаря пенальти африканцы сравняли. Поэтому выход команды в плей-офф можно воспринимать как максимум.

По результатам канадцы провели аналогичный турнир — ничья 1:1 с Боснией, победа 6:0 над Катаром и проигрыш терпеливой Швейцарии 1:2. По прежнему под вопросом участие Альфонсо Дэвиса, который проходит реабилитацию после травмы. Информация о его готовности меняется каждый день. Джонатан Дэвид забил три мяча и является главной атакующей силой канадцев. Но в составе уже есть травмы, поэтому перед тренером стоят непростые задачи.

Сборные этих стран пересекались однажды, в далёком 2007 году. ЮАР выиграла 2:0. Конечно, результат несколько поколений назад не может считаться актуальным. Но учитываем, что канадцы — первая команда-хозяйка чемпионата, которой придётся открыть плей-офф на выезде. Канада провела все три матча дома.

Обе команды дебютируют в плей-офф, но от Канады ожидают большего. Она не смогла справиться со стартовым волнением в первой встрече турнира и заработала лишь ничью с Боснией (1:1). Сейчас самое время показать всё, что у сборной есть в запасе, победить в основное время», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».