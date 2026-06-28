Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

На ЧМ-2026 по футболу завершился групповой этап. 16 команд покинули турнир, в деле остались 32 сборные. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Главным фаворитом считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 4.50. В 1/16 финала французы сыграют со сборной Швеции (250.00).

Вероятность успеха сборной Аргентины оценили в 5.00. Лионель Месси и компания на старте плей-офф встретятся с Кабо-Верде (500.00).

Заключить пари на Испанию или Англию можно с котировкой 8.00. Испанцы сыграют с Австрией (250.00), а англичане — с ДР Конго (500.00).

Шансы сборной Португалии оценили в 13.00, первым соперником Криштиану Роналду и компании будет Хорватия (125.00).

На чемпионство Бразилии можно поставить за 15.00, команда Карло Анчелотти встретится с Японией (65.00).

Вероятность успеха сборной Нидерландов оценили коэффициентом 17.00, их соперник — команда Марокко (50.00).

На Германию можно поставить за 20.00, бундестим сыграет с командой Парагвая (500.00).

Поставить на команду США, Норвегии или Колумбии можно за 35.00. Американцы в 1/16 финала сыграют с Боснией (500.00), норвежцы — с Кот-Д'Ивуаром (200.00), а колумбийцы — с Ганой (500.00).

На Мексику или Бельгию можно поставить за 50.00. Мексиканцы будут играть против Эквадора (125.00), а бельгийцы — против Сенегала (125.00).

Шансы сборной Швейцарии оценили в 75.00, команда Мурата Якина в первом раунде плей-офф встретится с Алжиром (250.00).

Поставить на ещё одних хозяев турнира — сборную Канады — можно за 150.00. Команда Джесси Марша сразится со сборной ЮАР (750.00).

Наконец, вероятность того, что ЧМ-2026 выиграет Австралия, оценили в 200.00. Их соперником по 1/16 финала стал Египет (250.00).