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Эксперты назвали фаворитов на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 по футболу перед стартом плей-офф

Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед плей-офф
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На ЧМ-2026 завершился групповой этап. Букмекеры обновили линию на звание лучшего бомбардира турнира.

Главным фаворитом аналитики считают Лионеля Месси, который забил шесть мячей на групповом этапе. Поставить на аргентинца можно за 2.00.

Шансы Килиан Мбаппе оценили в 3.70. Француз отличился на групповой стадии четыре раза.

Календарь ЧМ-2026

За 13.00 можно поставить на партнёра Мбаппе Усмана Дембеле, у которого также четыре мяча после трёх встреч.

На бразильца Винисиуса, также отличившегося четырежды, можно заключить пари за 15.00.

Вероятность победы англичанина Гарри Кейна оценили в 17.00. У звёздного форварда на счету три мяча.

Поставить на норвежца Эрлинга Холанда можно за 20.00, скандинав забил четыре мяча на групповом этапе.

Вероятность победы испанца Микеля Оярсабаля оценили в 25.00, у форварда два гола. А шансы Криштиану Роналду, также отличившегося дважды, оценили в 40.00.

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