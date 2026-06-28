Эксперты назвали претендентов на звание лучшего ассистента ЧМ-2026

На ЧМ-2026 завершился групповой этап. Перед стартом плей-офф букмекеры обновили коэффициенты на лучшего ассистента турнира.

Больше всего шансов аналитики отдают французу Майклу Олисе, у которого в активе три голевые передачи. На его успех можно поставить за 4.00.

На бразильца Бруно Гимарайнса можно заключить пари за 8.00, у него также три ассиста. Шансы шведа Александера Исака оценили в 12.00, форвард также отдал три результативных передачи.

На Килиана Мбаппе из сборной Франции или англичанина Букайо Саку можно поставить за 15.00. Каждый из них отдал две голевые передачи.

Замыкают пул основных претендентов игроки сборной Германии Йозуа Киммих и Флориан Вирц, а также норвежец Мартин Эдегор. Каждый из них отдал два ассиста, вероятность победы любого из них оценили в 20.00.