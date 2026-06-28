«Фонбет» — обладатель главной награды премии «Чемпионата» «Лучший букмекер»

«Чемпионат» подвёл итоги премии «Лучший букмекер». На протяжении месяца пользователи сайта, независимые эксперты и редакция выбирали лучшие букмекерские компании страны. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей, а в открытом голосовании приняли участие более 10 тысяч авторизованных читателей.

Голосование проходило в четырёх номинациях, а обладателя главной награды определили по итоговой сумме баллов. Им стала букмекерская компания «Фонбет», набравшая 852 балла.

Совсем немного уступила «Фонбет» букмекерская компания PARI, у неё 826 баллов. В топ-5 также вошли Winline, BetBoom и «Бетсити».

Благодарим всех пользователей, экспертов и представителей редакции, принявших участие в голосовании. Поздравляем победителей первой премии «Лучший букмекер», увидимся на награждении!