BetBoom — лауреат премии «Чемпионата» в номинации «Лучший киберспортивный букмекер»

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на премию «Лучший букмекер». На протяжении месяца пользователи сайта, независимые эксперты и редакция выбирали лучшие букмекерские компании страны. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей, а в открытом голосовании приняли участие более 10 тысяч авторизованных читателей.

В номинации «Лучший киберспортивный букмекер» оценивали компании, активно работающие с киберспортом: линии, росписи, трансляции и специальные предложения для поклонников виртуальных дисциплин. По итогам голосования победителем здесь стала букмекерская компания BetBoom.

В топ-5 этой номинации также вошли компании PARI, Winline, «Фонбет» и «Лига Ставок».

Благодарим всех пользователей, экспертов и представителей редакции, принявших участие в голосовании. Поздравляем победителей первой премии «Лучший букмекер», до встречи на награждении!