PARI выиграла премию «Чемпионата» в номинации «Система лояльности и поддержка клиентов»

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на премию «Лучший букмекер». На протяжении месяца пользователи сайта, независимые эксперты и редакция выбирали лучшие букмекерские компании страны. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей, а в открытом голосовании приняли участие более 10 тыс. авторизованных читателей.

В номинации «Система лояльности и поддержка клиентов» сравнивали бонусы, акции, VIP-программы и качество работы службы поддержки: насколько быстро и эффективно букмекеры помогают пользователям решать возникающие вопросы. По итогам голосования больше всего баллов здесь набрала букмекерская компания PARI.

В топ-5 этой номинации также вошли компании PARI, Winline, «Фонбет», BetBoom и «Лига Ставок».

Благодарим всех пользователей, экспертов и представителей редакции, принявших участие в голосовании. Поздравляем победителей первой премии «Лучший букмекер», увидимся на награждении!