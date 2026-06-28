«Фонбет» выиграл премию «Чемпионата» в номинации «Лучшие условия»

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на премию «Лучший букмекер». На протяжении месяца пользователи сайта, независимые эксперты и редакция выбирали лучшие букмекерские компании страны. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей, а в открытом голосовании приняли участие более 10 тыс. авторизованных читателей.

В номинации «Лучшие условия» мы оценивали выбор событий для ставок, ширину линии и росписи, коэффициенты, скорость пополнения и вывода средств, а также оперативность приёма пари – всё, что влияет на комфорт игроков. Победителем в этой номинации стала букмекерская компания «Фонбет».

В топ-5 этой номинации также вошли компании PARI, Winline, «Бетсити» и BetBoom.

Благодарим всех пользователей, экспертов и представителей редакции, принявших участие в голосовании. Поздравляем победителей первой премии «Лучший букмекер», до встречи на награждении!