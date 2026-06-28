Стали известны победители премии «Чемпионата» «Лучший букмекер»

«Чемпионат» подвёл итоги премии «Лучший букмекер». На протяжении месяца пользователи сайта, независимые эксперты и редакция выбирали лучшие букмекерские компании страны. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей, а в открытом голосовании приняли участие более 10 тыс. авторизованных читателей.

Голосование проходило в четырёх номинациях, а обладателя главной награды определили по итоговой сумме баллов.

Итоги голосования:

«Лучшие условия» — «Фонбет».

«Система лояльности и поддержка клиентов» — PARI.

«Удобство использования» — «Фонбет».

«Лучший киберспортивный букмекер» — BetBoom.

Главная награда «Лучший букмекер» — «Фонбет».

Благодарим всех пользователей, экспертов и представителей редакции, принявших участие в голосовании. Поздравляем победителей первой премии «Лучший букмекер», до встречи на награждении!